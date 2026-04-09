Si va verso il ripristino della viabilità su A14 e linea ferroviaria Pescara-Foggia bloccate dalla frana di Petacciato

Nelle ultime ore sono stati effettuati sopralluoghi sulla frana di Petacciato che aveva causato la chiusura dell’autostrada A14 e della linea ferroviaria Pescara-Foggia. I controlli hanno mostrato una situazione meno grave di quanto si temesse inizialmente. A partire dal 10 aprile, i treni riprenderanno a circolare lungo il tratto interessato, con una riduzione temporanea della velocità per motivi di sicurezza.