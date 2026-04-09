Si va verso il ripristino della viabilità su A14 e linea ferroviaria Pescara-Foggia bloccate dalla frana di Petacciato
Nelle ultime ore sono stati effettuati sopralluoghi sulla frana di Petacciato che aveva causato la chiusura dell’autostrada A14 e della linea ferroviaria Pescara-Foggia. I controlli hanno mostrato una situazione meno grave di quanto si temesse inizialmente. A partire dal 10 aprile, i treni riprenderanno a circolare lungo il tratto interessato, con una riduzione temporanea della velocità per motivi di sicurezza.
I sopralluoghi fatti nelle ultime ore avrebbero fatto emergere una situazione meno grave di quanto inizialmente sembrasse e così, già dal 10 aprile, i treni torneranno a percorrere, progressivamente e con una riduzione cautelativa della velocità, il tratto della Pescara-Foggia rimasto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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