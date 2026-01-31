Un boato forte e improvviso ha svegliato i residenti di San Carlo di Cesena nella notte. Un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro tre auto parcheggiate lungo la strada. La scena ha attirato diversi passanti, che sono scesi in strada nonostante le basse temperature. La gente si è fermata a guardare i resti dell’incidente, paragonando il rumore a un tuono molto potente. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per ora non si conoscono dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Allarme poco dopo la mezzanotte per uno spaventoso incidente a San Carlo di Cesena con la gente scesa in strada, nonostante il freddo intenso, per la botta terribile paragonata dagli stessi a un fortissimo tuono. E’ accaduto a mezzanotte e mezza di ieri in via San Carlo, in un tratto con limite di velocità di 50 kmh, all’altezza del civico 397. Un cesenate di 30 anni, alla guida di una Nissan Qashqai, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento, schiantandosi contro tre auto parcheggiate, due Toyota Yaris e una Ford, e provocando gravi danni a tutti i mezzi. Nell’impatto è stata inoltre divelta la ringhiera di un terrazzo adiacente alla carreggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boato nella notte, si schianta contro tre auto in sosta

Approfondimenti su San Carlo Di Cesena

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su San Carlo Di Cesena

Argomenti discussi: Boato nella notte, si schianta contro tre auto in sosta; Un boato nella notte e poi l’incendio, trent’anni fa la Fenice; Nuovo assalto a un bancomat in Puglia: boato nella notte a Bitonto, banda della marmotta fugge con il bottino FOTO; Boato nella notte a Bitonto: assalto al bancomat della Popolare pugliese. In quattro via con i soldi.

Forte boato nella notte ad AVERSA: paura tra i residenti, indagini in corsoAVERSA – Un forte boato ha svegliato nella notte i residenti, dell’area compresa tra piazza Vittorio Emanuele III e piazza Fuori Sant’Anna, di Aversa. Erano circa le due quando il rumore, avvertito in ... casertace.net

Niscemi, ancora paura e cedimenti: boati nella notte e frana attivaSono stati sentiti diversi boati questa notte a Niscemi. Ha piovuto per quasi tutta la notte, rendendo la situazione sempre più critica. Rumori, cedimenti, provenienti dal fronte franoso. I tecnici de ... msn.com

TRISSINO (VI). SCOSSA DI TERREMOTO NELLA NOTTE, IL BOATO HA RISVEGLIATO LA VALLATA Scossa di terremoto di magnitudo 2,5 alle 5.40 di questa notte a Trissino, nel vicentino. Il boato ha svegliato la Valle dell'Agno e la Valchiampo. La profondità - facebook.com facebook

Boato nella notte, un altro bancomat fatto esplodere: l’ombra della banda in Toscana x.com