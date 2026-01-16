Alessandro Moretti ucciso in scooter a colpi di pistola | era il nipote del boss Rocco

Nella serata di giovedì 15 gennaio, a Foggia, si è verificato un agguato in cui Alessandro Moretti, 34 anni, nipote del noto boss Rocco Moretti, è stato ucciso con colpi di pistola mentre era a bordo di uno scooter in via Sant'Antonio. L'episodio ha suscitato attenzione per il collegamento familiare e il contesto criminale della città. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi e identificare i responsabili.

Agguato mortale a Foggia. Un uomo di 34 anni, Alessandro Moretti, nipote del boss della mafia foggiana Rocco Moretti, è stato ucciso nella serata di ieri, giovedì 15 gennaio, mentre si trovava alla guida di uno scooter in via Sant'Antonio. Il 34enne è stato raggiunto da almeno tre colpi d'arma da fuoco ed è deceduto dopo il ricovero in ospedale. Alessandro Moretti, noto anche con l'appellativo di "Sassolino", era il figlio del fratello più piccolo del boss Rocco Moretti, ritenuto un capoclan di notevole spessore criminale. Questo elemento preoccupa gli investigatori perché potrebbe potenzialmente far riesplodere a Foggia una faida tra clan rivali. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Ucciso a Foggia Alessandro Moretti, nipote del boss Rocco: il 34enne colpito a morte mentre era in moto Leggi anche: Ucciso a Foggia Alessandro Moretti, nipote del boss Rocco Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Alessandro Moretti nipote del boss Rocco ucciso a Foggia, Sassolin morto in un agguato mentre era in scooter; Ucciso Alessandro Moretti, il nipote del boss raggiunto da una raffica di colpi d'arma da fuoco: le immagini video; Alessandro Moretti ucciso in scooter a colpi di pistola: era il nipote del boss Rocco; Omicidio a Foggia: ucciso Alessandro Moretti, 34 anni, nipote del boss Rocco. Ucciso Alessandro Moretti, è il nipote del boss della mafia foggiana: colpito da proiettili a bordo del suo scooter - Alessandro Moretti, 34 anni, è stato assassinato in un agguato a Foggia: la vittima è il nipote del boss della mafia foggiana Rocco Moretti ... fanpage.it

