Filmato mentre compie atti osceni davanti a un minore in cella impiegato di 59 anni

Un uomo di 59 anni è stato arrestato dai carabinieri di Osio Sotto dopo essere stato ripreso mentre compiva atti osceni davanti a un minore, motivo che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati sessuali su minori, ha ammesso di aver agito

“Facevo il cretino”, ha detto al giudice. Un italiano di 59 anni, già gravato da precedenti per violenza sessuale su minore, è stato arrestato dai carabinieri di Osio Sotto dopo avere attirato l’attenzione di un bimbo per poi toccarsi in modo osceno. Dopo un primo episodio raccontato dal piccolo al papà, sabato scorso se ne è verificato un altro. Il genitore che ha assistito alla scena si è rivolto ai carabinieri che hanno messo in atto un servizio di osservazione dalla cameretta. L’uomo è stato filmato dai militari che lo hanno arrestato con l’accusa di corruzione di minore. Impiegato in una ditta, lunedì è stato processato per direttissima. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

