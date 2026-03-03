Recruiting day a Novara | si cercano 50 professionisti della ristorazione

Venerdì 5 marzo a Novara, Maw, agenzia per il lavoro del gruppo W, organizza un recruiting day dedicato alla ristorazione. L’evento mira a selezionare circa 50 professionisti da inserire in ristoranti, hotel e catene del settore. L’iniziativa offre un’occasione per presentarsi e partecipare alle selezioni senza appuntamento preliminare. La giornata si svolge in una sede ancora da definire.

Torna l’appuntamento con le opportunità di lavoro nella ristorazione. Giovedì 5 marzo, Maw, agenzia per il lavoro parte di W Group, organizza a Novara un “recruiting day” con l’obiettivo di selezionare circa 50 profili da inserire in ristoranti, hotel e catene del settore.La ricerca riguarda. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Ggf Group e The Begin Hotels cercano collaboratori e organizzano il recruiting dayANCONA – A poco più di due mesi dall’inizio dell’anno, Ggf Group e The Begin Hotels hanno già superato le 30 nuove assunzioni e confermano un piano...

A Napoli il Graduation Day della X Edizione del Master in HR e Digital RecruitingNon più un luogo da cui andare via, ma una destinazione in cui costruire competenze, lavoro e visione.

Contenuti e approfondimenti su Recruiting day a Novara si cercano 50...

Temi più discussi: Arpal: nuovi posti di lavoro disponibili, recruiting day nel settore aeronautico e marittimo; Lavoro: Rosolen, 26/3 Recruiting Day Young a San Giorgio di Nogaro; Recruiting Day nella Bassa, ecco come presentarsi alle aziende della regione; Aero Alliance ricerca personale: recruiting day nella sede Arpal di Brindisi.

Recruiting day a Novara: si cercano 50 professionisti della ristorazioneTorna l’appuntamento con le opportunità di lavoro nella ristorazione. Giovedì 5 marzo, Maw, agenzia per il lavoro parte di W Group, organizza a Novara un recruiting day con l’obiettivo di ... novaratoday.it

Ligabue Recruiting Day: lavora anche tu a bordo dei traghettiUn colloquio diretto, la possibilità concreta di essere selezionati e iniziare un’esperienza professionale a bordo dei traghetti. È questo lo spirito del Ligabue Recruiting Day, in programma il 11 m ... brundisium.net

Il 31 marzo ci sarà il recruiting day per le aziende del trasporto pubblico locale che cercano lavoratori, in particolare autisti. x.com

È quanto emerge dalla nuova edizione della Recruiting week di Arpal Puglia con selezioni nei centri dell’impiego salentini. Ai numeri si aggiungono quelli del consueto rapporto settimanale - facebook.com facebook