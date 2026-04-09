Sfondi spettacolari di Terra e Luna | le immagini NASA gratuite che stanno conquistando il web

Negli ultimi giorni, sul web stanno circolando alcune immagini spettacolari di Terra e Luna, rese disponibili gratuitamente dalla NASA. Queste fotografie mostrano scene di grande impatto visivo, catturate dallo spazio e condivise sui social media. Le immagini sono state pubblicate di recente e stanno attirando l’attenzione di molti utenti, grazie ai dettagli e ai colori vivaci che le caratterizzano. Parallelamente, le previsioni meteo aggiornate da Meteo POP forniscono informazioni sulle condizioni atmosferiche nelle prossime ore.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Negli ultimi giorni stanno facendo il giro del web alcune straordinarie immagini della Terra e della Luna, rese disponibili gratuitamente dalla NASA. Si tratta di scatti ad altissima risoluzione che mostrano il nostro pianeta e il suo satellite naturale da una prospettiva unica: quella dello spazio profondo, con scenari che ricordano veri e propri quadri cosmici. Secondo quanto riportato, queste immagini derivano dalle recenti missioni legate al programma Artemis, che punta a riportare l’uomo sulla Luna e a costruire una presenza stabile sul nostro satellite. Il momento più suggestivo: il “tramonto terrestre”. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

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