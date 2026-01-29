Nel 2026 le collane in oro bianco con ciondolo di diamante tornano a essere protagoniste nel mondo della moda. Non sono più solo regali per anniversari o accessori da condividere sui social. Ora, queste collane si vedono ovunque, dalle vie dello shopping alle occasioni più importanti. Le persone scelgono pezzi vistosi, che fanno subito tendenza e dettano il ritmo dello stile di quest’inizio anno.

N on solo anniversari o social media. Nel 2026 le collane in oro bianco con ciondolo di diamante tornano a fare sul serio. Con un tocco di elegante audacia. E con quel non so che attira lo sguardo suscitando curiosità. Nelle nuove collezioni di inizio anno, le grandi maison giocano tra arte, lusso e dettagli glam. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X Si genera così una tendenza inedita, in cui la vita del gioiello non è più limitata alla mise da gala. Ma diventa un vero e proprio mezzo per comunicare il proprio stile personale, in modo chic ma sorprendentemente naturale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I collier con pendente lussuoso che stanno conquistando tutti e stanno dettando lo stile di inizio 2026

