Scontro politico a Brolo botta e risposta sulla giunta azzerata | tensione tra Amata e Laccoto

A Brolo si registra uno scontro politico tra Amata e Laccoto in seguito alla riorganizzazione della giunta comunale, che ha portato a un clima di tensione tra le figure regionali e locali. La situazione evidenzia le difficoltà e le divergenze di vedute nel contesto della gestione amministrativa del paese.

La recente riorganizzazione dell’esecutivo comunale di Brolo ha acceso un acceso confronto tra politica locale e regionale. Tutto è iniziato con le parole dell’onorevole Elvira Amata, che ha espresso forte dissenso per l’esclusione di Nuccio Ricciardello dalla giunta municipale.La replica del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Il terremoto politico a Brolo, Amata attacca Laccoto: "L'assessore Ricciardello escluso senza confronto"

A Brolo, la recente decisione del sindaco Giuseppe Laccoto di azzerare la sua giunta ha generato un importante scombussolamento politico. In questo contesto, il consigliere Amata ha criticato l'esclusione dell'assessore Ricciardello, sottolineando la mancanza di un confronto preventivo. La vicenda evidenzia le tensioni interne alla amministrazione comunale e il ruolo delle dinamiche politiche locali in un momento di cambiamento.

