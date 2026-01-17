Il terremoto politico a Brolo Amata attacca Laccoto | L' assessore Ricciardello escluso senza confronto

A Brolo, la recente decisione del sindaco Giuseppe Laccoto di azzerare la sua giunta ha generato un importante scombussolamento politico. In questo contesto, il consigliere Amata ha criticato l’esclusione dell’assessore Ricciardello, sottolineando la mancanza di un confronto preventivo. La vicenda evidenzia le tensioni interne alla amministrazione comunale e il ruolo delle dinamiche politiche locali in un momento di cambiamento.

Brolo ha vissuto un terremoto politico dopo la scelta del sindaco Giuseppe Laccoto di azzerare la sua giunta. Una decisione forte e per certi versi inaspettata che ha avuto i suoi effetti, soprattutto dal punto di vista politico. La strategia di Laccoto non è piaciuta all'assessore regionale Elvira Amata. L'esponente di Fratelli d'Italia critica soprattutto la scelta di aver rimosso Nuccio Ricciardello dalla carica di assessore del comune tirrenico "senza preavviso". "Apprendo dalla stampa che l'On. Laccoto nel suo ruolo di sindaco di Brolo, dopo un'azzeramento della Giunta Municipale e dietro un rimpasto sbandierato come normale avvicendamento amministrativo, ha ideato e consumato, invece, una precisa scelta politica: mettere alla porta l'Assessore Nuccio Ricciardello, senza confronto, senza spiegazioni e senza alcun rispetto per gli equilibri politici costruiti insieme in questi anni e ancora peggio senza rispettare quella volontà popolare che aveva eletto Nuccio proprio rappresentante a suon di - centinaia - preferenze personali.

