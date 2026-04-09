Serie D corsa alla promozione | la Reggina sfida il calendario fitto
Nella corsa alla promozione in Serie D, le prime quattro squadre si contendono punti importanti con partite ravvicinate. La Reggina affronta un calendario più intenso rispetto alle avversarie, che potrebbe influenzare la sua strategia nelle prossime giornate. La lotta per la vetta si fa più serrata, mentre le squadre cercano di mantenere la concentrazione in vista delle sfide decisive.
Il traguardo finale della Serie D si avvicina con una tensione che coinvolge direttamente le sorti delle prime quattro formazioni in classifica, mentre la Reggina si prepara a gestire un calendario più fitto rispetto alle concorrenti. Con solo quattro giornate ancora da disputare per la maggior parte dei club, la squadra di mister Torrisi dovrà affrontare cinque impegni totali, includendo il recupero programmato per il 15 aprile contro l’Enna. La lotta per la promozione vede attualmente la Nissa guidare la corsa con 59 punti, seguita a breve distanza dal Savoia con 57 punti. L’Athletic Palermo, ferma a 54 punti, precede la Reggina, che si trova in quarta posizione con 53 punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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