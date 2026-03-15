SERIE C Giugliano-Atalanta U23 3-1 vittoria importante in chiave salvezza per i campani

Il Giugliano ha battuto l’Atalanta U23 con il punteggio di 3-1 nella partita valida per la Serie C. La gara si è disputata allo stadio “De Cristofaro” e la vittoria permette ai campani di salire a 31 punti in classifica, migliorando la loro posizione. La squadra ha così ottenuto un risultato importante in chiave salvezza, anche se dovrà ancora lottare per evitare la retrocessione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Giugliano che al “De Cristofaro” ritrova il sorriso e si porta a quota 31 in classifica in una posizione leggermente più tranquilla, anche se per la salvezza diretta ci sarà ancora da lottare. Decisiva nel primo tempo una doppietta di Prado in parte mitigata dal 2-1 orobico di Manzoni con le squadre al riposo con questo punteggio. Nella ripresa i campani stringono i denti respingendo gli attacchi di una volenterosa Atalanta U23 e chiudono i conti a tre minuti dal 90esimo con il tris di Ogunseye sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tabellino Giugliano-Atalanta U23... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SERIE C/ Giugliano-Atalanta U23 3-1, vittoria importante in chiave salvezza per i campani Articoli correlati Il Giugliano batte l’Atalanta U23 per 3-1: salvezza più vicinaIl Giugliano conquista una vittoria pesante battendo l’Atalanta Under 23 per 3-1 al termine di una sfida combattuta. Leggi anche: LIVE Atalanta-Athletic Bilbao, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: neroazzurri a caccia di una vittoria importante in chiave qualificazione diretta Contenuti e approfondimenti su SERIE C Giugliano Atalanta U23 3 1... Discussioni sull' argomento U23, sabato con il Giugliano; Calcio Serie C – Sconfitta esterna per l’Atalanta U23 contro il Giugliano: finisce 3-1; L’Atalanta U23 vola a Giugliano in cerca del settimo risultato utile consecutivo; Serie C Girone C, sconfitta esterna per l'Atalanta U23. I nerazzurri vengono superati per tre a uno dal Giugliano. Giugliano-Atalanta U23 3-1, Tatomir: “Complimenti a tutti per la vittoria! Justiniano e Marchisano Rispondo così” facebook La maledizione campana torna a colpire l’ #Atalanta U23, battuta per 3-1 sul campo del Giugliano. La cronaca su #zonamistamagazine x.com