SERIE C Potenza-Cavese metelliani rimontati due volte nell’ostica trasferta del Viviani

Nella 32esima giornata di Serie C, Potenza e Cavese si sono affrontate allo stadio “Viviani” in una partita che si è conclusa con un pareggio di 2-2. La squadra ospite ha subito due volte il vantaggio dei padroni di casa, riuscendo comunque a recuperare in entrambe le occasioni. La partita è durata circa due minuti di lettura.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella 32esima giornata, pareggio positivo per la Cavese che porta a casa un importante 2-2 dal difficile campo di Potenza. Ospiti subito in vantaggio al 7’ con Fusco che fa secco Franchi con un preciso diagonale, ma al 37’ il Potenza trova il pareggio con un tiro preciso di Petrungaro. Copione molto simile nella ripresa: Cavese di nuovo avanti al 19’ con la prima rete stagionale di Gudjohnsen dal dischetto del calcio di rigore. I padroni di casa, però, trovano subito il modo di reagire agguantando il 2-2 con Felippe sempre dagli undici metri. In classifica la Cavese ora ha 35 punti, a +4 sulla zona salvezza ed a -5 da quella play off. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SERIE C/ Potenza-Cavese, metelliani rimontati due volte nell’ostica trasferta del “Viviani” Articoli correlati Pronostici Serie B 28 febbraio ore 15:00: trasferta ostica per la capolistaSerie B, una delle tre gare in programma riguarda la lotta promozione diretta: il Venezia capolista sarà ospite dell’insidioso Sudtirol dell’esperto... Serie D: oggi anticipo in Brianza contro il Sangiuliano. Lenz, trasferta ostica: "Ma siamo pronti»Per la mancanza di disponibilità del campo da gioco, la gara tra Sangiuliano City e Lentigione, programmata per domani, viene anticipata ad oggi alle... Aggiornamenti e notizie su SERIE C Potenza Cavese metelliani... Temi più discussi: Potenza-Cavese 2-2, tabellino della gara.; SERIE C | POTENZA-CAVESE 2-2; Serie C/C, Potenza-Cavese 2-2: gli highlights; Potenza-Cavese, probabili formazioni e dove vedere la partita: i biancoblu cercano punti pesanti per avvicinare al più presto la salvezza. Diretta Potenza Cavese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Viviani per la trentaduesima giornata di Serie C 2025/2026, girone C.Diretta Potenza Cavese streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Viviani per il trentaduesimo turno di Serie C stagione 2025/2026 girone C ... ilsussidiario.net Potenza-Cavese 2-2: Fusco e Gudjohnsen firmano il pariDiretta di Potenza-Cavese di Sabato 14 marzo 2026: gol di Fusco e Gudjohnsen, traversa salvifica nel finale. Punto prezioso per la salvezza ... calciomagazine.net Serie C/C, Potenza-Cavese 2-2: gli highlights facebook SERIE C, PAREGGIO ESTERNO PER LA CAVESE Finisce 2-2 la sfida tra Potenza e Cavese disputata nel pomeriggio al Viviani e valida per la 32^ giornata del... x.com