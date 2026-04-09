Serie C | Ancora uno stop per i tifosi del Livorno vietata la trasferta di Arezzo
Per la partita tra Arezzo e Livorno, prevista per domenica 12 aprile alle 17 nella 36esima giornata del girone B di Serie C, è stato disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Livorno. La decisione riguarda esclusivamente i supporter della squadra toscana, che non potranno seguire la loro squadra allo stadio avversario. La partita si svolgerà regolarmente senza la presenza dei tifosi ospiti.
Arezzo-Livorno, gara valevole per la 36esima giornata del girone B di serie C e in programma domenica 12 aprile alle 17.30, si giocherà senza la presenza dei tifosi amaranto. Ai supporter, come fatto sapere dalla società, è stata vietata la trasferta su disposizione della procura di Arezzo: per i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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Prossima partita 34ª giornata Serie BKT Frosinone Venerdì 10 aprile 20:30 Stadio Benito Stirpe - facebook.com facebook
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