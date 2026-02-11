Serie C | Ancora uno stop per i tifosi del Livorno vietata la trasferta contro la Sambenedettese

La partita tra Campobasso e Livorno prevista per sabato sera è stata rinviata. I tifosi del Livorno non potranno seguire la squadra in trasferta, come già successo in altre occasioni. La decisione è arrivata poche ore prima del calcio d’inizio, lasciando i supporter amaranto senza la possibilità di essere presenti allo stadio. La situazione si ripete, e i tifosi sono ancora una volta costretti a seguire la loro squadra da casa.

Campobasso-Livorno, gara valevole per la 29esima giornata di serie C e in programma sabato 28 febbraio alle 20.30, si giocherà senza la presenza dei tifosi amaranto. Ai sostenitori infatti, come fatto sapere dalla società, è stata vietata la trasferta. Si tratta del quinto stop che viene imposto dopo i precedenti di Gubbio, Terni, Ascoli e Campobasso. Per i residenti della nostra provincia infatti non sarà possibile acquistare i biglietti per la sfida del Riviera delle Palme.

