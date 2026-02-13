Ravenna ko a Terni e crisi playoff | l’Arezzo allunga a +10 Ascoli si avvicina alla vetta del girone B di Serie C

La squadra di Ravenna, che ha perso 2-0 a Terni giovedì 12 febbraio 2026, vede allontanarsi sempre di più la possibilità di raggiungere i playoff, dopo un'altra sconfitta che peggiora la sua situazione in classifica.

Ternana-Ravenna, la crisi si aggrava: l’Arezzo scappa e il sogno playoff si allontana. La trasferta sul campo della Ternana si è rivelata amara per il Ravenna, sconfitto 2-0 giovedì 12 febbraio 2026. Un risultato che allontana la squadra dalla vetta del girone B di Serie C, dove l’Arezzo consolida il suo primato portandosi a +10. La sconfitta, combinata con il pareggio dell’Ascoli, complica ulteriormente la corsa ai playoff per i romagnoli. Un match deciso nella ripresa. La partita, disputata al Liberati di Terni, ha visto un Ravenna incapace di esprimere il proprio gioco. La Ternana ha preso il controllo del match, sfruttando le debolezze offensive della formazione ospite.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Ravenna batte il Carpi 1-0 e si avvicina alla vetta del Girone B di Serie C.

L'Arezzo centra una vittoria importante a Carpi e si allontana in classifica, con un margine di dieci punti sulla seconda in classifica.

