Serie C | Arezzo vittoria con gol da calcio d' angolo e fuga per la B Ravenna ko l' Ascoli si salva

L'Arezzo centra una vittoria importante a Carpi e si allontana in classifica, con un margine di dieci punti sulla seconda in classifica. La squadra toscana ha deciso il match con un gol da calcio d'angolo, portando a casa tre punti fondamentali nella corsa alla promozione in Serie B. Nel frattempo, il Ravenna incassa una sconfitta casalinga contro l’Ascoli, che si salva in extremis. La partita del Girone B si fa sempre più interessante: l’Arezzo sembra aver preso il largo, mentre il Ravenna e il Marchionni’s team devono affrontare sfide

Il girone B chiude la tre giorni dell'infrasettimanale con un altro allungo in vetta: è quello dell'Arezzo, che vola a più 10 sul Ravenna e piazza così un piede in Serie B. Alla capolista, per vincere a Carpi basta il gol olimpico di Guccione che dopo appena 2 minuti trova la porta direttamente dalla bandierina (di sostanza la reazione dei padroni di casa, che non vanno però oltre il palo colpito da Stanzani allo scadere). La sesta vittoria nelle ultime sette gare, per la squadra di Bucchi, diventa così una festa guardando gli altri risultati. Il Ravenna cade infatti a Terni, infilato due volte nel finale: è Dubickas (mossa di Liverani dalla panchina) a pescare il jolly da centrocampo vedendo Anacoura fuori porta, poi raddoppia Kerrigan di testa su sviluppo di punizione.

