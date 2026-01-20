Serie A2 nuovo impegno al PalaDozza per i biancoblù di Caja dopo il successo contro Mestre La Fortitudo non conosce soste Domani c’è l’Urania per il salto

La Fortitudo si prepara a scendere nuovamente in campo al PalaDozza, dopo la vittoria contro Mestre, in un match valido per la Serie A2. Con tutti i recuperi completati e il calendario equilibrato, le 20 squadre del torneo si confrontano in questa fase infrasettimanale, che potrebbe influenzare la classifica e le posizioni di vertice. Un’occasione per i biancoblù di confermare il buon momento e proseguire la stagione con attenzione e determinazione.

Completati tutti i recuperi e livellato così il conteggio delle partite disputate delle 20 squadre del torneo, in A2 è di nuovo tempo di scendere in campo per l'infrasettimanale che domani sera potrebbe rimaneggiare ulteriormente la classifica. Alle 20,30 la Fortitudo di coach Attilio Caja riceverà sotto la volta del 'Madison' l' Urania Milano (diciassettesima) per un match che, almeno sulla carta, non dovrebbe impensierire i biancoblù (noni), ma che comunque può celare delle insidie. In primis la compagine meneghina è reduce da tre sconfitte consecutive con le prime della classe (in ordine Pesaro, Scafati e Brindisi) e rischiando addirittura di portarsi a casa due scalpi importanti (73-68 a Pesaro e 72-79 contro Scafati).

