Sergio Bonelli Editore presenta DRAGONERO LE CRONACHE DELL’ERONDÁR LA LEGGENDA DI KUMIKO

Da nerdpool.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo appuntamento per la collana che racconta il mondo di Dragonero e le origini del continente erondariano attraverso le leggende dei suoi numerosi popoli. Dal 17 aprilearriva sugli scaffali  DRAGONERO. LE CRONACHE DELL’ERONDÁR – LA LEGGENDA DI KUMIKO. Questa volta, viaggeremo attraverso l’esotica Enclave dei Grandi Laghi, fra straordinari guerrieri esperti di arti marziali e feroci spiriti ancestrali. Un’avventura fantasydal sapore Wu Xian sulle tracce della “leggenda di Kumiko”. Mentre un orrendo morbo si diffonde senza controllo, travolgendo villaggi e città e mietendo migliaia di vittime, Kumiko è alla ricerca di risposte sul proprio enigmatico passato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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