Secondo appuntamento per la collana che racconta il mondo di Dragonero e le origini del continente erondariano attraverso le leggende dei suoi numerosi popoli. Dal 17 aprilearriva sugli scaffali DRAGONERO. LE CRONACHE DELL’ERONDÁR – LA LEGGENDA DI KUMIKO. Questa volta, viaggeremo attraverso l’esotica Enclave dei Grandi Laghi, fra straordinari guerrieri esperti di arti marziali e feroci spiriti ancestrali. Un’avventura fantasydal sapore Wu Xian sulle tracce della “leggenda di Kumiko”. Mentre un orrendo morbo si diffonde senza controllo, travolgendo villaggi e città e mietendo migliaia di vittime, Kumiko è alla ricerca di risposte sul proprio enigmatico passato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta DRAGONERO. LE CRONACHE DELL’ERONDÁR. LA LEGGENDA DI KUMIKO

Sergio Bonelli Editore presenta “DRAGONERO. LA SAGA DELLE REGINE NERE”La serie Dragonero continua a stupire con l’arrivo in libreria e fumetteria del primo volume de LA SAGA DELLE REGINE NERE, intitolato ASCESA, che...

Dragonero: Le Cronache dell’Erondar ci porta in un’avventura all’insegna del WuxiaUn’avventura degna dei migliori film cappa e spada orientali ci aspetta nel nuovo numero della saga fantasy tutta italiana.

Temi più discussi: Le Strisce di Zagor 58; Sergio Bonelli Editore presenta: Tex Willer. Le cinque dita della mano rossa; Bonelli: i fumetti in uscita questa settimana (30 mar – 5 apr 2026); Preview #126.

Sergio Bonelli Editore annuncia l’esclusiva collezione di card in occasione del Lucca ComicsSergio Bonelli Editore è la famosa casa editrice italiana di fumetti nota per titoli intramontabili come come Tex Willer, Piccolo Ranger, Zagor e Dylan Dog. E i fan italiani di questi fumetti devono ... mangaforever.net

Bonelli: 5 fumetti da acquistare ad aprile 2026Fra le uscite Sergio Bonelli Editore di aprile 2026 ci sono il cofanetto che raccoglie tutti gli albi del 2025 di Dylan Dog e il terzo volume della ristampa di Lilith. spaziogames.it

Preview è il catalogo mensile di Sergio Bonelli Editore che dà una panoramica delle prossime uscite nel circuito librario come anche dei volumi già pubblicati. Per Dylan Dog, oltre alla serie regolare (con albo di 16 pagine a colori in omaggio!) e al nuovo OldB - facebook.com facebook