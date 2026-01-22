Sergio Bonelli Editore presenta DRAGONERO LA SAGA DELLE REGINE NERE

Sergio Bonelli Editore introduce “Dragonero. La saga delle Regine Nere”, una nuova avventura che amplia l’universo del famoso eroe fantasy. Il primo volume, intitolato “Ascesa”, sarà disponibile nelle librerie e fumetterie a partire dal 30 gennaio. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di dark fantasy e storie di avventura, che potranno scoprire un capitolo fondamentale di questa serie in continua evoluzione.

La serie Dragonero continua a stupire con l’arrivo in libreria e fumetteria del primo volume de LA SAGA DELLE REGINE NERE, intitolato ASCESA, che arriverà sugli scaffali dal 30 gennaio. I due creatori di Dragonero, Luca Enoch e Stefano Vietti, coadiuvati da alcuni degli artisti più iconici della testata, ci regalano qui la prima parte di una saga che ha cambiato per sempre le sorti dell’Erondár. Le regine nere erano attese, ma sono comunque riuscite a cogliere tutti di sorpresa, giungendo fin nel cuore dell’Impero. Inizia così una spettacolare e ferocissima battaglia per la conquista della Capitale, che è il prologo delle molte che insanguineranno l’intero Erondár. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

L'universo di Dragonero si espande con la Saga delle Regine Nere.

