Nel nuovo numero di Dragonero: Le Cronache dell’Erondar, i lettori si immergono in un’epica avventura ispirata ai film cappa e spada orientali. La saga fantasy, realizzata interamente in Italia, propone scene d’azione intense e ambientazioni suggestive, mantenendo un tono fedele alle sue radici narrative. La pubblicazione continua a espandere il suo universo, offrendo ai fan un’esperienza ricca di dettagli e colpi di scena.

Un’avventura degna dei migliori film cappa e spada orientali ci aspetta nel nuovo numero della saga fantasy tutta italiana. Secondo appuntamento per la collana che racconta il mondo di Dragonero e le origini del continente erondariano attraverso le leggende dei suoi numerosi popoli. Dal 17 aprile arriva sugli scaffali DRAGONERO. LE CRONACHE DELL’ERONDÁR – LA LEGGENDA DI KUMIKO. Questa volta, viaggeremo attraverso l’esotica Enclave dei Grandi Laghi, fra straordinari guerrieri esperti di arti marziali e feroci spiriti ancestrali. Un’avventura fantasy dal sapore Wu Xian sulle tracce della “leggenda di Kumiko”. Mentre un orrendo morbo si diffonde senza controllo, travolgendo villaggi e città e mietendo migliaia di vittime, Kumiko è alla ricerca di risposte sul proprio enigmatico passato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dragonero: Le Cronache dell’Erondar ci porta in un’avventura all’insegna del Wuxia

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