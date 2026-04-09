Aldo Serena | Conte è una miniera di idee e un bravo ct

Aldo Serena ha commentato il campionato di Serie A in corso, facendo riferimento al Napoli guidato da Conte. Ha sottolineato che l’allenatore è una fonte di idee e si è detto convinto delle capacità tecniche del tecnico. Il discorso ha anche riguardato la corsa al titolo, con il Napoli che potrebbe tentare una rimonta sull’Inter, attualmente avanti di sette punti in classifica.

Aldo Serena ha parlato del campionato di Serie A che sta volgendo al termine e del Napoli di Conte che potrebbe provare la rimonta sull’Inter; tra le due squadre distano sette punti. Difficile ci sarà un recupero in sette partite, ma non impossibile. Di seguito, alcuni estratti dalla sua intervista alla Gazzetta dello Sport. L’intervista ad Aldo Serena. Chivu promosso all’Inter? “ Chivu veniva da qualche mese nel Parma ed è arrivato all’Inter che doveva rinascere dalle ceneri della finale di Monaco. È stato bravo, ha avuto capacità di dialogo e ha capito presto che le sue idee non potevano essere applicate nel gruppo. Ha combinato le sue idee con l’eredità di Inzaghi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Aldo Serena: “Conte è una miniera di idee e un bravo ct” Leggi anche: Aldo Serena: “Pio Esposito un carrarmato, mi ricorda…” Leggi anche: Conte: "Bravo Napoli, nell'emergenza hai sempre risposto. Elmas? Gli farei una statua" Temi più discussi: Calcio in tv: le partite di Pasquetta; Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 31^ giornata; Juve Genoa in tv e streaming: dove vedere la partita; Serena: Rimonta scudetto del Napoli? Vi do le mie percentuali. Serena: Lotta Scudetto Inter-Napoli, le mie percentuali. Conte miniera di ideeAldo Serena, ex attaccante, ha parlato della lotta Scudetto che attualmente coinvolge Inter e Napoli. Parole di elogio anche per Antonio Conte. areanapoli.it Serena: Rimonta scudetto del Napoli? Vi do le mie percentualiUltime notizie calcio Napoli - L’ex attaccante Aldo Serena ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Inter, Napoli e dell’ipotesi rimonta degli azzurri che hann ... msn.com Aldo Serena: “Conte è una miniera di idee e un bravo ct” Alla Gazzetta: "Infortuni Quando vinci lo scudetto in un stagione in cui tutto si combina alla perfezione, a volte succede che l’anno dopo certe situazioni non si ripetano. Al 90% lo scudetto è dell'Inter". ht - facebook.com facebook