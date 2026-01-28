Bonus Giovani da 500 euro al mese per nuove attività 18 mila euro in 3 anni per Under 35 | come fare domanda

Da oggi gli under 35 con partita Iva possono fare domanda per il Bonus Giovani. Si tratta di un aiuto di 500 euro al mese, che si può richiedere per avviare nuove attività. La finestra per presentare le domande è stata riaperta, offrendo ai giovani professionisti più possibilità di ottenere il contributo. In tre anni, sono previsti 18 mila euro complessivi per chi riesce ad accedere all’incentivo.

Verrà replicato anche nel 2026 il bonus giovani, la misura che riconosce fino a 500 euro al mese agli under 35 che avviano una nuova attività. E con una importante novità: potranno accedere al contributo previsto dal decreto Coesione anche i liberi professionisti con partita Iva, precedentemente esclusi. Lo ha confermato ufficialmente l’Inps a seguito di un chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ecco tutti i dettagli, i requisiti e come fare domanda. Bonus giovani da 500 euro al mese anche nel 2026 Riaprono i termini per la domanda di accesso al bonus giovani under 35, che verrà confermato anche per il 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Approfondimenti su Bonus Giovani

Se hai meno di 35 anni e hai avviato un'azienda in un settore strategico, non perdere questa opportunità: il bonus giovani offre fino a 500 euro al mese per tre anni.

Il governo ha deciso di aprire il bonus da 500 euro al mese anche ai giovani professionisti con partita IVA.

Ultime notizie su Bonus Giovani

Argomenti discussi: Incentivo Decreto Coesione: il bonus giovani under 35 confermato per il 2026. Anche per chi avvia una nuova attività; Bonus giovani under 35 nel 2026, ecco chi può ottenere fino a 500 euro mensili e come; Bonus giovani under 35, arriva il rinnovo per il 2026: chi può ottenere fino a 500 euro al mese e come; Bonus occupazione tra proroghe mancate e correttivi in corsa: il Milleproroghe alla prova della certezza normativa.

