A Roma è arrivata Pythika, la prima competizione artistica internazionale dedicata a talenti con e senza disabilità. Si tratta di giochi pitici, una gara che unisce artisti di diverse abilità per condividere le proprie creazioni. L’evento si svolge nella capitale e coinvolge partecipanti provenienti da vari paesi, promuovendo l’inclusione attraverso l’arte.

La disabilità non è un barriera all’espressione del talento. È da questa visione che nasce Pythika – giochi pitici, la prima competizione artistica internazionale per talenti con e senza disabilità. Uno spazio di inclusione. “Pythika è un esempio concreto di come l’arte e la cultura possano diventare spazi autentici di inclusione e valorizzazione del talento di ogni persona”, sottolinea la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, il cui dicastero ha patrocinato l’iniziativa promossa dall’accademia L’arte nel cuore. “Sono certa – aggiunge la ministra – che questa iniziativa contribuirà a superare stereotipi e pregiudizi, costruendo luoghi più inclusivi, in cui la persona col suo valore sia davvero al centro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Disabilità, quando l’arte favorisce l’inclusione: a Roma arriva Pythika

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Per lo spettacolo saranno attivi servizi dedicati via app Lyri e dispositivi gratuiti, con biglietto cortesia per persone con disabilità sensoriali e accompagnatori. - facebook.com facebook

A partire dal 10 aprile 2026 sarà disponibile il servizio online per inoltrare le domande per il fondo "Dopo di Noi". Il fondo è stato istituito per le persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare. Info ow.ly/K57f50YB5m0 x.com