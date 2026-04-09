A Senigallia, un alterco all’interno di un supermercato è finito con un vigilante che è stato morso alla mano da una persona coinvolta nella rissa. L’individuo, che aveva tentato di sottrarre merce, è stato fermato dall’operatore di sorveglianza, ma successivamente lo ha aggredito con un morso. La persona ha dichiarato di essere portatrice di epatite e Hiv; sul posto sono intervenuti i sanitari per disinfettare le ferite.

SENIGALLIA - Interviene per sedare una zuffa scoppiata all’interno del supermercato, blocca il presunto ladruncolo e poi viene aggredito con un morso alla mano. «Tanto ho l’Hiv, l’epatite e pure il Covid, disinfettati» la frase che sarebbe stata rivolta al vigilante, finito poi al pronto soccorso e nel reparto di Malattie Infettive. «Sei mesi di profilassi» ha detto ieri in aula la guardia giurata, un 36enne che si è costituito parte civile contro il “morsicatore”, individuato in un senigalliese di 32 anni. I reati Quest’ultimo è finito a processo con la duplice accusa di rapina impropria e lesioni personali. Il primo reato è stato contestato perché l’imputato avrebbe cercato di impossessarsi di una bottiglia di birra. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Senigallia, zuffa al market, morde il vigilante: «Ho epatite e Hiv, ora disinfettati»

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