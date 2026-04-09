L’Istituto Alberghiero A Panzini di Senigallia brilla al Cooking Quiz e conquista la Finale Internazionale di Parma

L’Istituto Alberghiero “A. Panzini” di Senigallia ha partecipato al Cooking Quiz 2026, una competizione dedicata alla formazione culinaria. Durante l’evento, gli studenti hanno affrontato diverse prove pratiche e teoriche, mettendo in mostra le proprie competenze. La scuola si è qualificata per la Finale Internazionale che si terrà a Parma, confermando il proprio ruolo nel panorama formativo e culinario.

SENIGALLIA - Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Senigallia. Gli studenti e le studentesse dell’IIS “A. Panzini” sono stati protagonisti del progetto didattico, di respiro europeo, che da dieci anni coinvolge gli Istituti alberghieri integrando competenze. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

L’Alberghiero “Einstein-Nebbia” di Loreto brilla al Cooking Quiz e conquista la finale internazionale di ParmaLORETO – Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Loreto.

L’Istituto alberghiero “Serafino Riva” di Sarnico brilla al Cooking Quiz e conquista la finaleAl centro gli studenti e le studentesse che parteciperanno alla Finalissima il 6 maggio a Parma; in palio una giornata di alta formazione e un...

Temi più discussi: L’Istituto Alberghiero Lazzaro Spallanzani di Castelfranco brilla al Cooking Quiz; L'Istituto Alberghiero Gioberti vola alla finale internazionale del Cooking Quiz; Italia – L'istituto Don Orione Di Fano Inaugura La Scuola Alberghiera; Formazione scuola-lavoro per 374 studenti dell'alberghiero: stage in 3 Paesi europei e in 8 regioni italiane.

Istituto Alberghiero De Cecco: 374 studenti in stage tra Italia ed EuropaL’Istituto De Cecco avvia 374 studenti ai percorsi Scuola-Lavoro: 125 aziende coinvolte in Italia e 85 ragazzi in partenza per l’Europa ... abruzzonews.eu

L’Istituto Apro Formazione di Alba brilla al Cooking Quiz e conquista la finale internazionale di ParmaGli studenti e le studentesse dell’Istituto sono stati protagonisti del progetto didattico, di respiro europeo, che da dieci anni coinvolge gli Istituti alberghieri integrando competenze tecniche e pe ... targatocn.it

Una diciannovenne di Domicella é stata investita mentre si recava all’Istituto Alberghiero. Le cause dell’investimento sono al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Baiano. La conducente della vettura è stata la prima a prestargli soccorso, allertando il per - facebook.com facebook