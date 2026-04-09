L’Istituto Alberghiero A Panzini di Senigallia brilla al Cooking Quiz e conquista la Finale Internazionale di Parma
L’Istituto Alberghiero “A. Panzini” di Senigallia ha partecipato al Cooking Quiz 2026, una competizione dedicata alla formazione culinaria. Durante l’evento, gli studenti hanno affrontato diverse prove pratiche e teoriche, mettendo in mostra le proprie competenze. La scuola si è qualificata per la Finale Internazionale che si terrà a Parma, confermando il proprio ruolo nel panorama formativo e culinario.
SENIGALLIA - Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Senigallia. Gli studenti e le studentesse dell’IIS “A. Panzini” sono stati protagonisti del progetto didattico, di respiro europeo, che da dieci anni coinvolge gli Istituti alberghieri integrando competenze. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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