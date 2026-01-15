Senesi Juventus si fa sul serio | in arrivo la prima offerta ufficiale per il difensore in scadenza col Bournemouth Ultimissime

La Juventus sta preparando la prima offerta ufficiale per il difensore Senesi, in scadenza con il Bournemouth. Il club bianconero ha avviato le trattative per assicurarsi il giocatore, cercando di anticipare la concorrenza e consolidare la propria difesa. Questa operazione rientra in una strategia mirata a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Gli aggiornamenti sulle trattative sono attesi nei prossimi giorni.

Senesi Juventus, Il club bianconero gioca d'anticipo sul mercato: piano definito per bloccare il centrale in scadenza e beffare la concorrenza. La Juventus ha deciso di rompere gli indugi e di accelerare drasticamente le operazioni per puntellare la difesa del futuro, individuando un obiettivo prioritario tra le occasioni di mercato internazionale. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza bianconera ha cerchiato in rosso il nome di Marcos Senesi come il rinforzo ideale per la prossima stagione. Il difensore centrale, il cui contratto con il Bournemouth scadrà naturalmente a giugno, è diventato il bersaglio numero uno degli uomini mercato guidati da Damien Comolli.

La #Juventus monitora Marcos #Senesi già da tempo. I suoi agenti lo avevano proposto ai bianconeri mesi fa e negli ultimi giorni l’interesse si è riacceso, anche perché il contratto si avvicina alla scadenza. Ci sono altri club interessati, ma la stima tra le p x.com

Positivo il primo incontro recente tra gli agenti di Marcos #Senesi e la #Juventus: sono stati avviati i colloqui per provare a ingaggiare il difensore centrale a parametro zero da luglio. #Senesi ha chiesto un contratto quadriennale e ha dato la sua disponibilità facebook

