L’Atletico Madrid ha messo gli occhi su Ademola Lookman dell’Atalanta. I Colchoneros sarebbero pronti a fare un’offerta importante, ma la società bergamasca chiede più di 40 milioni di euro. La trattativa si fa calda, con il futuro dell’attaccante ancora tutto da definire.

Bergamo, 31 gennaio 2026 – Ore decisive per il futuro di Ademola Lookman. Dopo il Fenerbahce sull’attaccante anglo nigeriano sarebbe piombato l ’Atletico Madrid, che starebbe preparando un’offerta importante per avere il giocatore. La dirigenza nerazzurra ha più volte ribadito di non voler cedere il pallone d’oro africano fino a giugno, per averlo in rosa nella triplice corsa tra campionato, Champions e Coppa Italia, con l’obiettivo immediato di superare i playoff in Champions contro il Borussia Dortmund, e di risalire in zona quarto posto in campionato. Difficile riuscirci senza Lookman, anche se Raspadori è stato acquistato per 23 milioni proprio per rimpiazzarlo la prossima estate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, l'Atletico Madrid vuole Lookman ma la Dea chiede più di 40 milioni

L’Atalanta ha deciso di abbassare le sue pretese sul cartellino di Ademola Lookman.

