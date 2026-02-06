Lookman che esordio da sogno con l’Atletico Madrid! Gol e assist contro il Betis per l’ex Atalanta

Ademola Lookman ha fatto il suo debutto ufficiale con l’Atletico Madrid e ha subito lasciato il segno. Nell’amichevole contro il Betis, l’attaccante inglese ha segnato un gol e servito un assist, dimostrando di essere già in buona forma. I tifosi spagnoli sono entusiasti, e ora tutti aspettano di vederlo all’opera in campionato.

Ademola Lookman ha fatto subito parlare di sé nell’esordio ufficiale con l’Atletico Madrid.

Ademola Lookman ha fatto il suo esordio con l’Atlético Madrid e ha subito lasciato il segno.

Atletico Madrid, Lookman in gol all'esordio in Coppa del Re. VIDEOL’ex attaccante dell’Atalanta subito protagonista nella squadra di Simeone: schierato dal 1’ in Copa del Rey, Lookman ha segnato il terzo gol dell’Atletico e fornito l’assist per il 4-0 di Griezmann. sport.sky.it

Lookman, esordio perfetto con l’Atletico MadridEsordio perfetto per Lookman con l’Atletico Madrid: titolare in Coppa del Re contro il Betis, segna un gol e serve l’assist a Griezmann. calcioatalanta.it

