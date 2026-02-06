Lookman che esordio da sogno con l’Atletico Madrid! Gol e assist contro il Betis per l’ex Atalanta
Ademola Lookman ha fatto il suo debutto ufficiale con l’Atletico Madrid e ha subito lasciato il segno. Nell’amichevole contro il Betis, l’attaccante inglese ha segnato un gol e servito un assist, dimostrando di essere già in buona forma. I tifosi spagnoli sono entusiasti, e ora tutti aspettano di vederlo all’opera in campionato.
Approfondimenti su Lookman AtleticoMadrid
Atletico Madrid, esordio da urlo per Lookman: gol e assist al Betis
Ademola Lookman ha fatto subito parlare di sé nell’esordio ufficiale con l’Atletico Madrid.
Lookman, che esordio con l’Atlético: subito titolare, con gol più assist
Ademola Lookman ha fatto il suo esordio con l’Atlético Madrid e ha subito lasciato il segno.
Ultime notizie su Lookman AtleticoMadrid
Atletico Madrid, Lookman in gol all'esordio in Coppa del Re. VIDEOL’ex attaccante dell’Atalanta subito protagonista nella squadra di Simeone: schierato dal 1’ in Copa del Rey, Lookman ha segnato il terzo gol dell’Atletico e fornito l’assist per il 4-0 di Griezmann. sport.sky.it
Lookman, esordio perfetto con l’Atletico MadridEsordio perfetto per Lookman con l’Atletico Madrid: titolare in Coppa del Re contro il Betis, segna un gol e serve l’assist a Griezmann. calcioatalanta.it
Atletico Madrid chuan an player lei thar; Lookman an chhawr tangkai nghal viau mai. Copa del Rey-ah chhawr nghalin Real Betis chu 5-0 ngawtin an sawp a. Goal a thun bakah assist a nei nghal pang mai. facebook
Calciomercato, non solo Lookman: quando l'Atletico Madrid compra dalla Serie A #SkySport #SkyCalciomercato x.com
