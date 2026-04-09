Semaforo bianco al via a Roma la sperimentazione | a cosa serve la quarta luce per la guida autonoma

A Roma è stata avviata una sperimentazione che prevede l’uso di un semaforo bianco, accanto ai tradizionali segnali rosso, giallo e verde. Questa nuova luce è stata introdotta per testare il funzionamento con veicoli dotati di sistemi di guida autonoma e con sistemi di rilevamento del traffico. La sperimentazione mira a valutare come questa quarta luce possa influire sulla gestione del traffico urbano.