A Roma è stata avviata una sperimentazione con un semaforo a luce bianca, pensato per regolare il traffico dei veicoli a guida autonoma. La novità riguarda l'installazione di questa luce speciale nel sistema di controllo del traffico stradale, che si aggiunge alle tradizionali luci rosse, gialle e verdi. L'obiettivo è verificare come questa modifica influisca sulla gestione dei veicoli senza conducente in alcune zone della città.

Roma si prepara a una rivoluzione tecnologica nelle sue strade con lo studio della quarta luce semaforica. L’introduzione del colore bianco non è destinata ai conducenti umani – bensì ai veicoli a guida autonoma – ma potrebbe avere un impatto sulla circolazione in città. Cos’è la luce bianca e a chi serve L'obiettivo della sperimentazione a Roma Cosa cambia per gli automobilisti tradizionali Un riepilogo sulla "quarta luce" Da dove arriva la proposta Cos’è la luce bianca e a chi serve La sperimentazione riguarda l’aggiunta di una quarta lanterna ai semafori tradizionali. A differenza del rosso, del giallo e del verde, la luce bianca è pensata per i veicoli a guida autonoma (AV). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Semaforo a luce bianca per veicoli a guida autonoma, sperimentazione a Roma: il possibile impatto sul traffico

Tecnologia, nuovi occhi artificiali superveloci per robot e veicoli a guida autonomaSviluppare un sistema di visione artificiale in grado di rilevare il movimento nelle scene visive in modo rapido e veloce.

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Temi più discussi: Attenzione in strada: al semaforo arriva il quarto colore; Semafori bianchi, rombi e pannelli verdi: è la strada che cambia; Il semaforo bianco sta arrivando: cos'è, come funziona e perché cambierà il modo di guidare in città; Perché si sta pensando di aggiungere una luce bianca ai semafori?.

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Istituito un semaforo sulla statale 42 all'altezza di Temù - facebook.com facebook