Cambiano i semafori arriva la quarta luce | il bianco A cosa serve

Da anni i semafori sono presenti nelle città italiane, regolando il flusso di veicoli e pedoni attraverso luci di colore rosso, giallo e verde. Di recente, si è deciso di introdurre una quarta luce bianca, destinata a modificare le modalità di gestione del traffico. Questa novità riguarda esclusivamente il sistema di segnalazione, senza alterare le funzioni tradizionali delle luci già esistenti.

Per decenni sono stati uno degli elementi più riconoscibili del paesaggio urbano, quasi immutabili nella loro funzione e nella loro forma. Eppure anche i semafori, simbolo per eccellenza dell’ordine nel traffico, stanno entrando in una nuova fase della loro evoluzione. La trasformazione non riguarda soltanto il modo in cui regolano auto e pedoni, ma il concetto stesso di circolazione su strada, sempre più legato all’intelligenza artificiale, ai sensori e alla connessione continua tra veicoli e infrastrutture. La loro storia, del resto, racconta bene quanto la mobilità sia cambiata nel tempo. Si parte dalle prime lanterne a gas installate a... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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