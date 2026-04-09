Selvaggia Lucarelli è stata coinvolta in una polemica dopo aver pubblicato un tweet ironico sui crudi di mare. La sua battuta ha generato reazioni di vario genere sui social media. La giornalista ha successivamente eliminato il post e ha commentato la vicenda in alcune interviste. La discussione ha acceso il dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti dell’umorismo online. La vicenda si è sviluppata nel contesto delle festività pasquali, quando si consumano tradizionalmente i crudi di mare.

Il mondo del gossip televisivo non conosce pause, nemmeno durante le festività pasquali. A finire sotto i riflettori è stato un tweet pubblicato il 31 marzo da Selvaggia Lucarelli, opinionista del Grande Fratello Vip, che ha iniziato a far discutere solo giorni dopo, quando le uova di Pasqua erano ormai scartate. Il post, letto nel contesto dell’emergenza sanitaria che ha colpito Napoli, assume oggi un sapore amaro e polemico. La passione per Giovanni Calvario al GF Vip. Quest’anno, la giornalista si è distinta per il suo sostegno convinto a Giovanni Calvario, concorrente uscito prematuramente dalla casa. La simpatia di Lucarelli per il gieffino non è passata inosservata, e il pubblico del reality la considera una delle opinioniste più lucide e incisive nella storia del programma. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Selvaggia Lucarelli nella bufera per il tweet ironico sui crudi di mare

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#SelvaggiaLucarelli posta questa foto nelle sue storie Instagram dove mostra l'amicizia nata tra lei e #CesaraBuonamici scrivendo: "Comunque io e la mia nuova amica Cesara ce la stiamo spassando" - facebook.com facebook