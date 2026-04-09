Selvaggia Lucarelli e la battuta infelice sui crudi di mare a Napoli durante l'emergenza epatite

Selvaggia Lucarelli ha commentato su X con una battuta sui crudi di mare a Napoli, rivolta alle sue ex colleghe di Ballando, Rossella Erra e Sara Di Vaira. La frase è stata fatta durante un episodio di emergenza epatite, attirando l’attenzione sui social e generando diverse reazioni tra gli utenti. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato in merito alla situazione o alle sue parole.

Selvaggia Lucarelli risponde a un fan su X con una battuta su crudi di mare a Napoli indirizzata alle ex colleghe di Ballando, Rossella Erra e Sara Di Vaira. Peccato che la città fosse nel pieno dell'emergenza epatite A. 🔗 Leggi su Fanpage.it Napoli, stop ai frutti di mare crudi: ordinanza urgente contro l’Epatite AIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Leggi anche: Emergenza Epatite A in Campania, casi in aumento a Napoli e ipotesi sui frutti di mare come causa: cosa si sa Temi più discussi: Questa storia che a Pablo Trincia tutti i podcast fanno schifo tranne i suoi - Vale Tutto; Selvaggia Lucarelli, slittano le nozze con Lorenzo Biagiarelli. Ecco perché; Se vedo un gatto nero cambio strada: Selvaggia Lucarelli non ci sta e affonda Eleonora Abbagnato; Selvaggia Lucarelli posticipa il matrimonio con Lorenzo Biagiarelli: Non siamo riusciti a organizzarlo. Selvaggia Lucarelli e la battuta infelice sui crudi di mare a Napoli durante l’emergenza epatiteSelvaggia Lucarelli risponde a un fan su X con una battuta su crudi di mare a Napoli indirizzata alle ex colleghe di Ballando, Rossella Erra e Sara Di ... fanpage.it Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli senza freni: Raimondo in nomination eterna, Paola troppo pesanteSelvaggia Lucarelli non le manda certo a dire e, come sempre, ha voluto condividere il suo pensiero su questa edizione del Grande Fratello Vip direttamente sui social. L ’opinionista ha aperto il suo ... comingsoon.it #SelvaggiaLucarelli posta questa foto nelle sue storie Instagram dove mostra l'amicizia nata tra lei e #CesaraBuonamici scrivendo: "Comunque io e la mia nuova amica Cesara ce la stiamo spassando" - facebook.com facebook Selvaggia Lucarelli zittisce Paola Caruso: "Paracula, mi hai scritto sui social prima del GF Vip" Scontro al Grande Fratello Vip tra Caruso e Lucarelli, che x.com