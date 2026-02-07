Selvaggia Lucarelli attacca Conti per Sanremo 2026 | Bufera su Andrea Pucci!

La polemica esplode prima ancora che inizi il Festival di Sanremo. Selvaggia Lucarelli attacca Andrea Conti e scuote il mondo dello spettacolo, mentre il palco del festival si riempie di accuse contro il comico Andrea Pucci. La situazione diventa sempre più tesa, con molte voci che si sollevano già in queste prime settimane di attesa.

Prima ancora del debutto, il Festival finisce nella bufera per le accuse contro il comico Andrea Pucci. Sanremo 2026 non è ancora cominciato, ma già promette fuoco e fiamme. A scatenare il primo grande polverone è Selvaggia Lucarelli, che via social si è scagliata contro Carlo Conti per aver chiamato Andrea Pucci a co-condurre una delle serate del Festival. Una decisione che, secondo la giornalista, è tutt’altro che neutra. Lucarelli non usa mezzi termini: definisce Pucci “quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie”. Una stoccata diretta, che ha immediatamente rianimato il dibattito sulle scelte artistiche del Festival e sul confine tra comicità e discriminazione. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Approfondimenti su Sanremo Bufera

