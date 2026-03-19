A Napoli sono stati ricoverati circa cinquanta persone a causa di casi di Epatite A, mentre in tutta la Campania i casi segnalati dall'inizio dell'anno sono 133. Tra le ipotesi prese in considerazione, si parla di frutti di mare come possibile causa dell’aumento dei contagi. La situazione resta sotto osservazione e le autorità continuano a monitorare i casi.

Continuano ad aumentare i casi di Epatite A in Campania. Al punto che l’ospedale Cotugno continua ad accogliere coloro che arrivano al pronto soccorso ma ha smesso invece di accettare i trasferimenti da altre strutture. Sono 133 i casi registrati in questo inizio 2026: per questo la Regione ha intensificato i controlli sui molluschi bivalvi invitando a fare attenzione al cibo crudo e ai frutti di mare e di bosco. L'emergenza Epatite A in Campania I casi in aumento a Napoli L'ipotesi dei frutti di mare come causa Come proteggersi: evitare cibi crudi Cos'è e come si trasmette l'Epatite A L’emergenza Epatite A in Campania Con altri 10 pazienti ricoverati per Epatite A nelle ultime ore, l’ospedale Cutugno di Napoli ha smesso di accettare i trasferimenti da altre strutture. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Emergenza Epatite A in Campania, casi in aumento a Napoli e ipotesi sui frutti di mare come causa: cosa si sa

Articoli correlati

Aumento dei casi di epatite A in Campania: nel mirino i frutti di marePiù casi di virus HAV a Napoli e nel resto della Campania, al via il monitoraggio straordinario della Regione Campania sui prodotti alimentari.

Leggi anche: Epatite A a Napoli: aumento dei casi e ricoveri gravi. Sintomi e modalità di trasmissione.

Altri aggiornamenti su Emergenza Epatite

Temi più discussi: Napoli, emergenza epatite A: al Cotugno oltre quaranta ricoveri in meno di due settimane; Epatite A, a Napoli boom di casi: 43 ricoverati al Cotugno; Allarme epatite A a Napoli, 43 ricoverati al Cotugno: Barelle in pronto soccorso; Cotugno, allarme epatite: 50 ricoveri in 15 giorni.

Epatite A a Napoli, l'azienda Ospedaliera dei Colli: «Non sussiste alcuna emergenza»L'Azienda Ospedaliera dei Colli ha rilasciato un comunicato stampa ufficiale dove ha reso noto il quadro della situazione riguardo i casi recenti ... msn.com

Epatite A in aumento: ospedale Cotugno lancia allerta massima per i nuovi casi.Negli ultimi quindici giorni, l’ospedale Cotugno di Napoli ha registrato un preoccupante aumento di ricoveri legati all’epatite A. Questa struttura, considerata un punto di riferimento per le patologi ... napolipiu.com

Emergenza epatite A, altri 10 ricoverati: "Colpa dei frutti di mare" ift.tt/riGwFZo x.com

(Piero Rossano) L’ospedale per le malattie infettive di Napoli, il Cotugno, da un paio di settimane è chiamato a fronteggiare una improvvisa emergenza dovuta ad un significativo numero di ricoveri per epatite A. Si tratterebbe, secondo quando filtra ufficios - facebook.com facebook