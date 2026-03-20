A Napoli è stato emanato un decreto che vieta l'uso di frutti di mare crudi in ristoranti e esercizi pubblici. La decisione arriva in risposta a un aumento di casi di Epatite A nella zona. L’ordinanza è immediatamente efficace e riguarda tutte le attività di ristorazione della città. Nessuna attività può servire o vendere prodotti ittici crudi fino a nuova comunicazione ufficiale.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Napoli, stop ai frutti di mare crudi: ordinanza urgente contro l’Epatite A

Articoli correlati

Napoli, allarme Epatite A: Manfredi firma ordinanza urgente. Stop ai frutti di mare crudiScatta l’allarme sanitario nel capoluogo partenopeo per il forte incremento dei casi di Epatite A.

Epatite A a Napoli, boom di casi: stop ai frutti di mare crudi con ordinanza del sindacoCresce l’allarme sanitario a Napoli, dove l’aumento dei casi di epatite A ha spinto il sindaco Gaetano Manfredi a firmare un’ordinanza urgente per...

Contenuti utili per approfondire Napoli stop ai frutti di mare crudi...

Temi più discussi: Allarme epatite A, ordinanza urgente del Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi nei locali; Ordinanza del Sindaco di Napoli: Stop ai Frutti di Mare Crudi; Epatite A, il Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi; Epatite A a Napoli: vietati i frutti di mare crudi.

Epatite A a Napoli, ordinanza del Comune: frutti di mare crudi vietati e multe salateDivieto di frutti di mare crudi, controlli rafforzati e sanzioni fino a 20mila euro: le misure adottate per contenere la diffusione dell’Epatite A sul territorio di Napoli. notizie.it

Epatite A a Napoli, stop ai frutti di mare crudi: ordinanza del sindacoIl provvedimento arriva a fronte di una diffusione del virus superiore di oltre dieci volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni. agro24.it

Noa #Lang trascorrerà alcuni giorni a Napoli per riprendersi dal suo infortunio al dito. Sarà visitato anche dai medici del club partenopeo. - facebook.com facebook

Un Napoli mai visto Europa League, un sogno Italiano Conference, festa viola: Pongracic segna da 55 metri La prima pagina di venerdì 20 marzo #CorrieredelloSport x.com