Durante la prima sfilata del Carnevale della Romagna, a Gambettola, circa 15.000 persone hanno assistito alle coreografie dei carri allegorici, mentre il cielo sereno ha reso la giornata particolarmente favorevole. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, che si sono esibiti lungo il percorso nel centro del paese. La sfilata, svoltasi in condizioni meteo ideali, ha attirato pubblico proveniente da diverse zone della regione.

La giornata splendida ha contribuito al pieno successo della prima sfilata 2026 del Carnevale della Romagna. Una stima indica in 15mila presenze fra pubblico pagante e residenti in centro. Tutto come da copione, il centro di Gambettola si è gremito di giovani e famiglie con bambini, tutti ad applaudire i 20 carri mascherati e poi tutti con le mani in su per riempirle di caramelle lanciate dai figuranti che erano sopra i carri. La sfilata è stata aperta dal carro mascherato a forma di grande torta e la scritta "Sono solo 140", il messaggio è chiaro: il Carnevale festeggia 140 anni, è nato l’8 marzo 1886 e la maschera si chiamava "Il Boscaiolo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevale della Romagna. Il sole bacia i carri: in 15mila a Gambettola

Carnevale, il sole bacia la sfilata di Erbusco: una folla dietro ai carri più belli della FranciacortaErbusco (Brescia), 17 febbraio 2026 – Il carnevale dedicato a mascherine e carri allegorici, nel bresciano, parla Franciacortino.

Svelati il logo, il manifesto e i bozzetti dei carri della 140esima edizione del Carnevale di GambettolaAnche in questa 140esima edizione verrà dato grande spazio, sia nelle iniziative preparatorie sia durante le giornate delle sfilate, al tema...

Temi più discussi: Carnevale della Romagna. Il sole bacia i carri: in 15mila a Gambettola; 6 aprile 2026 prima sfilata del grande Carnevale della Romagna di Gambettola; Ritmi travolgenti e piume colorate: il re dei tormentoni firma la colonna sonora del Carnevale di Gambettola; Pasqua e Pasquetta a Bologna e in Emilia-Romagna: arte, escursioni, aquiloni e carnevale in Riviera.

Carnevale della Romagna. Il sole bacia i carri: in 15mila a GambettolaSuccesso di pubblico per la prima sfilata della 140esima edizione. I mille figuranti hanno lanciato caramelle, gadget e palloni al pubblico. msn.com

Gambettola. Archiviata con successo la prima uscita del 140° Carnevale di GambettolaBuona la prima per il 140esimo Carnevale di Gambettola che oggi, nonostante il teporino primaverile ha raccolto un folto pubblico. Prossimo appuntamento sabato 11 aprile ... corrierecesenate.it

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