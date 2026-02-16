Milano non dimentica Navalny | commemorazione nel secondo anniversario della morte

Milano ricorda Aleksei Navalny, dissidente russo morto nel 2024, nel secondo anniversario della sua scomparsa. La cerimonia si svolgerà lunedì 16 febbraio 2026 ai giardini dedicati ad Anna Politkovskaja, vicino a Porta Garibaldi. La città vuole onorare la memoria di Navalny, che ha sfidato il regime di Mosca fino all’ultimo. La partecipazione di attivisti e cittadini è prevista per onorare il suo coraggio.

Aleksei Navalny, dissidente russo ucciso nel 2024, sarà ricordato a Milano nel secondo anniversario della morte, lunedì 16 febbraio 2026, ai giardini intitolati ad Anna Politkovskaja, a Porta Garibaldi. L'appuntamento è alle sette di sera. L'organizzazione è a cura della Comunità dei Russi Liberi. Proprio in questi giorni, i governi di Germania, Francia, Regno Unito, Svezia e Paesi Bassi hanno pubblicato una dichiarazione congiunta con la quale hanno accusato esplicitamente la Russia di avere ucciso Navalny somministrandogli uno specifico veleno, l'epibatidina: una neurotossina presente nelle "rane freccia" dell'Ecuador, classificata come arma chimica.