Milano non dimentica Navalny | commemorazione nel secondo anniversario della morte

Da milanotoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano ricorda Aleksei Navalny, dissidente russo morto nel 2024, nel secondo anniversario della sua scomparsa. La cerimonia si svolgerà lunedì 16 febbraio 2026 ai giardini dedicati ad Anna Politkovskaja, vicino a Porta Garibaldi. La città vuole onorare la memoria di Navalny, che ha sfidato il regime di Mosca fino all’ultimo. La partecipazione di attivisti e cittadini è prevista per onorare il suo coraggio.

Aleksei Navalny, dissidente russo ucciso nel 2024, sarà ricordato a Milano nel secondo anniversario della morte, lunedì 16 febbraio 2026, ai giardini intitolati ad Anna Politkovskaja, a Porta Garibaldi. L'appuntamento è alle sette di sera. L'organizzazione è a cura della Comunità dei Russi Liberi. Proprio in questi giorni, i governi di Germania, Francia, Regno Unito, Svezia e Paesi Bassi hanno pubblicato una dichiarazione congiunta con la quale hanno accusato esplicitamente la Russia di avere ucciso Navalny somministrandogli uno specifico veleno, l'epibatidina: una neurotossina presente nelle “rane freccia” dell'Ecuador, classificata come arma chimica.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Nel 19° anniversario della morte, la polizia ricorda Filippo Raciti

Questa mattina, le forze di polizia hanno ricordato Filippo Raciti nel 19° anniversario della sua morte.

Vin diesel ricorda paul walker nel 12º anniversario della sua morte

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Milano non dimentica Navalny: commemorazione nel secondo anniversario della morteIl ricordo del dissidente russo, ucciso dal regime di Putin, ai giardini intitolati ad Anna Politkovskaja, lunedì pomeriggio. Nei giorni scorsi è emerso che Navalny sarebbe stato avvelenato con una to ... milanotoday.it