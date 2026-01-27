Cerimonia per il 125° anniversario della morte del Maestro

In occasione del 125° anniversario della scomparsa di Giuseppe Verdi, si è tenuta una cerimonia commemorativa davanti al monumento in piazza della Pace. L’evento ha voluto rendere omaggio alla figura del Maestro, simbolo della musica italiana, in un momento di riflessione condivisa.

Per celebrare il 125° anniversario della morte di Giuseppe Verdi si è svolta questa mattina la cerimonia commemorativa davanti al monumento dedicato al Maestro in piazza della Pace. Al momento hanno preso parte il Sindaco di Parma Michele Guerra, il Sindaco di Busseto Stefano Nevicati, Sandra.🔗 Leggi su Parmatoday.it

