Il futuro dell' Irst l' intervento della Regione | Punto di riferimento ineludibile Sarà volano per la rete oncologica romagnola

La Regione ha confermato l’impegno sull’Irst di Meldola dopo che l’istituto ha registrato un aumento delle terapie e delle ricerche sul cancro. La decisione arriva in seguito ai crescenti bisogni della rete oncologica romagnola e mira a potenziare i servizi offerti. La regione vuole trasformare l’Irst in un centro che attragga più specialisti e pazienti, rafforzando così la collaborazione con altre strutture del territorio.

L'assessore alla sanità Massimo Fabi ha ribadito l'impegno regionale e la volontà di valorizzare ulteriormente l'Istituto e di farlo diventare volano per il Comprehensive Cancer Care & Research Network "Siamo sulla buona strada. Il nostro obiettivo è valorizzare l'Irst di Meldola, punto di riferimento ineludibile, e farlo diventare volano per il Comprehensive Cancer Care & Research Network (Cccrn)". Con queste parole l'assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi, ha risposto al question time della consigliera del Pd Valentina Ancarani, ribadendo l'impegno della Regione Emilia Romagna per l'integrazione tra l'Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (Irst) e l'Ausl Romagna.

La rete oncoematologica romagnola si prepara a una nuova fase.

