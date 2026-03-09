Bandabardò a Bologna con il tour celebrativo per i 25 anni di Se mi rilasso collasso

La Bandabardò è tornata a Bologna con un tour che celebra i 25 anni dall’uscita di “Se mi rilasso collasso”. La band ripropone dal vivo i brani di uno degli album più noti nel panorama folk-rock italiano, coinvolgendo il pubblico in questa ricorrenza speciale. La tournée proseguirà in varie città italiane, con concerti che ripercorrono i momenti salienti di quel disco.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia A 25 anni dalla pubblicazione di “Se mi rilasso collasso”, la Bandabardò torna sui palchi con un tour celebrativo dedicato a uno degli album più iconici del folk-rock italiano. Sabato 28 marzo 2026 la band farà tappa all’Estragon Club di Bologna con uno show che ripercorrerà i brani simbolo del disco insieme ad altri momenti storici del repertorio. La Bandabardò arriva a Bologna con il tour celebrativo dedicato ai 25 anni di Se mi rilasso collasso, uno degli album più iconici della scena folk-rock italiana. L’appuntamento è per sabato 28 marzo 2026 all’Estragon Club. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Articoli correlati

Bandabardò torna a Genova: live al Crazy Bull per i 25 anni di “Se mi rilasso... collasso”Dopo il live invernale con Music For Peace, Bandabardò torna in primavera a Genova per festeggiare i venticinque anni dell'album “Se mi rilasso.

Massimo Di Cataldo mercoledì 21 gennaio al Teatro Golden di Roma con il tour celebrativo “Se adesso te ne vai 1996–2026”Dal 6 gennaio Massimo Di Cataldo tornerà sul palco con uno spettacolo intimo, emozionante e dal taglio narrativo: «Sarà un concerto originale, in cui...