Bandabardò torna a Genova | live al Crazy Bull per i 25 anni di Se mi rilasso collasso

La Bandabardò torna a esibirsi a Genova con un concerto al Crazy Bull, in occasione dei 25 anni dell’album “Se mi rilasso... collasso”. La band ha già tenuto un concerto invernale con Music For Peace e questa volta ripropone la stessa città in primavera per celebrare un traguardo importante legato a uno dei suoi dischi.

Dopo il live invernale con Music For Peace, Bandabardò torna in primavera a Genova per festeggiare i venticinque anni dell'album “Se mi rilasso. collasso”. Appuntamento sabato 21 marzo alle ore 21 al Crazy Bull. Registrato nel corso del tour di Mojito F.C., “Se mi rilasso. collasso” raccoglie i personaggi, le immagini e le atmosfere che da sempre abitano la produzione musicale di Bandabardò, affidando a Manifesto - l'unico brano inedito - l'apertura del disco. L'inno all'anticonformismo, che è nel tempo diventato uno dei loro brani più iconici, è anche quello che segna la collaborazione con Riccardo Sinigallia che lo ha prodotto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

“Mi hanno trovato un tumore a 25 anni”. Il ballerino racconta come se n’è accortoC’è un momento, nella vita di chi vive sotto i riflettori, in cui la perfezione del gesto e l’applauso del pubblico si fermano di colpo.

Ex-Otago: Marassi compie dieci anni e torna nei club prima del grande live a GenovaCosa: Il decennale dell’album Marassi degli Ex-Otago viene celebrato con un tour nei piccoli club italiani a gennaio 2026.