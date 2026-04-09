In Basilicata, si discute da tempo sulla presenza di giacimenti di petrolio e sulla possibilità di sfruttarli. Tuttavia, il paese continua a importare grandi quantità di greggio dall’estero, nonostante le riserve locali. La questione riguarda soprattutto le scelte di approvvigionamento e le strategie di mercato. La presenza di riserve di petrolio nella regione è nota, ma non sempre si traduce in un utilizzo diretto a livello nazionale.

Quando si parla di petrolio in Basilicata, si pensa spesso a una grande opportunità economica per il territorio. In realtà, la situazione è molto più complessa e, per certi aspetti, contraddittoria. Il greggio estratto nella regione – in particolare nella Val d’Agri, il più grande giacimento onshore d’Europa, e nell’area di Tempa Rossa – non viene raffinato localmente. Attraverso oleodotti viene trasportato fino alla raffineria ENI di Taranto, dove viene lavorato prima di essere immesso sul mercato internazionale, soprattutto europeo. In altre parole, il valore aggiunto della trasformazione industriale si genera altrove. Questo significa che, mentre la Basilicata sopporta gli impatti ambientali e i potenziali rischi sanitari legati all’estrazione, i benefici economici più rilevanti si producono fuori regione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Se l’Italia ha petrolio, perché continuiamo a comprarlo? La risposta è in Basilicata

Perché continuiamo a mangiare anche se siamo pieni, uno studio mostra che è colpa del cervelloUno studio dell'University of East Anglia ha dimostrato che dietro le "abbuffate" di cibo si nasconde un meccanismo cerebrale ben preciso, che non ci...

Trump avverte l’Iran: “Risposta 20 volte più dura se blocca il petrolio”ABBONATI A DAYITALIANEWS La tensione in Medio Oriente continua a crescere mentre il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra in una fase sempre più...

Temi più discussi: Quante riserve di gas e petrolio ha ancora a disposizione l’Italia?; Shock energetico, l'Italia ha riserve per un mese, Pichetto: razionamenti se necessario; Meloni-Qatar, accordo per respirare. Il gas di Doha vitale per l'Italia (di F. Olivo); La settimana politica: Iran, ultimatum di Trump e rischio razionamento energetico per l’Italia.

Petrolio in Italia, dove sono pozzi e giacimenti: la mappa delle regioniL'Italia ha dei pozzi di petrolio. Pochi, difficilmente sfruttabili e frammentati. E per questo in grado di soddisfare solo una minima parte del fabbisogno energetico del Paese. La presenza ... ilmessaggero.it

In Italia arriva il petrolio venezuelano, ma la benzina raffinata andrà in Usa: i paradossi delle rotte e i costi della nostra sicurezza energeticaIl mondo ha bisogno di circa cento milioni di barili al giorno e ne ha novanta. Ogni settimana aumenta la domanda repressa, mettendo più pressione sui prezzi. Per l’Italia si pone una questione di a ... corriere.it

L’Italia è anche il secondo Paese Ue per tasso di naturalizzazioni, l’indice che misura quante persone acquisiscono la cittadinanza rispetto al totale degli stranieri residenti in un Paese #SkyInsider - facebook.com facebook

Pipistrello albino «star» del Salento: è il primo caso riscontrato in Italia VIDEO x.com