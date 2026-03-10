Il presidente degli Stati Uniti ha avvertito l’Iran che una eventuale interruzione del petrolio porterebbe a una risposta venti volte più duratura. La tensione tra i due paesi si accentua nel contesto del conflitto in Medio Oriente, con segnali di un’escalation che coinvolge anche altri attori della regione. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte di fonti internazionali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tensione in Medio Oriente continua a crescere mentre il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra in una fase sempre più delicata. Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un nuovo e duro avvertimento a Teheran, mentre le autorità iraniane promettono di proseguire gli attacchi e di decidere autonomamente quando porre fine alla guerra. La minaccia di Trump sullo Stretto di Hormuz Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran subirebbe una risposta militare “venti volte più forte” se dovesse interrompere il flusso di petrolio nello Stretto di Hormuz, una delle rotte energetiche più strategiche al mondo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump avverte l’Iran: “Risposta 20 volte più dura se blocca il petrolio”

Articoli correlati

Iran, la guerra in diretta: raid notturni su Teheran, morti almeno 40 civili. Trump: “Colpiremo 20 volte più forte se stop a flussi petrolio”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, martedì 10 marzo: ancora raid su Teheran e dall'Iran verso gli Emirati Arabi.

Trump: "Se l'Iran ferma il flusso del petrolio colpiamo venti volte di più"Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Trump annuncia un’“armada” Usa verso l’Iran e rivendica stop alle esecuzioni

Tutti gli aggiornamenti su Trump avverte

Temi più discussi: Donald Trump avverte l'Iran: Li colpiremo con una forza mai vista prima; Trump avverte: Guerra in Iran per 4 o 5 settimane, arriveranno colpi più duri; Trump avverte l'Iran: Presto in arrivo la grande ondata. Già eliminati 49 leader. Andremo avanti a lungo; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos.

Trump annuncia l'ampliamento degli obiettivi militari in IranIl presidente americano in risposta al presidente iraniano Pezeshkian, che aveva respinto l'idea di arrendersi: Colpiremo anche zone finora non prese in considerazione ... ilfoglio.it

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, Trump: 'Operazioni vanno bene, guerra quasi finita. Ora mondo è più sicuro' ... tg24.sky.it