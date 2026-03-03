Perché continuiamo a mangiare anche se siamo pieni uno studio mostra che è colpa del cervello

Uno studio condotto dall'University of East Anglia ha rivelato che il motivo per cui continuiamo a mangiare anche quando siamo pieni è legato a un meccanismo nel cervello. La ricerca ha individuato una specifica funzione cerebrale che impedisce di percepire correttamente la sensazione di sazietà, portandoci a consumare più cibo del necessario.

Uno studio dell'University of East Anglia ha dimostrato che dietro le "abbuffate" di cibo si nasconde un meccanismo cerebrale ben preciso, che non ci permette di sentire la sazietà.