Traffico illegale di pannelli fotovoltaici | il lato oscuro della transizione green
Il traffico illegale di pannelli fotovoltaici ha causato un aumento delle denunce e dei sequestri nelle ultime settimane. Le autorità hanno scoperto che molti di questi pannelli, ormai obsoleti o danneggiati, vengono smaltiti illegalmente o rivenduti senza le certificazioni necessarie. Questo fenomeno alimenta un mercato nero che mette in pericolo l’ambiente e la sicurezza dei cittadini. Un esempio recente riguarda un deposito clandestino trovato in una periferia della città, pieno di pannelli accumulati senza documenti di provenienza.
l sole produce energia pulita, ma quando i pannelli fotovoltaici arrivano a fine vita il business che si apre è tutt'altro che verde. È nero, opaco e profuma di traffici illeciti, mafie ambientali e rotte internazionali che portano i rifiuti tecnologici europei fino alle periferie dell'Africa. Un lato oscuro della transizione energetica che per anni è rimasto ai margini del dibattito pubblico, ma che oggi emerge con forza dalle inchieste giudiziarie e dai sequestri effettuati in tutta Italia. Il punto di partenza è semplice: il nostro è uno dei Paesi europei con il maggior numero di pannelli fotovoltaici installati, frutto degli incentivi degli anni passati e delle politiche più recenti di sostegno alle rinnovabili.
Il caso Jeffrey Epstein torna a far parlare di sé dopo la pubblicazione di oltre tre milioni di documenti da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense.
