Cascina con ' Luce insieme' l' energia elettrica diventa green | presentato l' accordo tra comune ed Ecofor Service

Da pisatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cascina è stato annunciato un nuovo accordo tra il comune e Ecofor Service che permette di fornire energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili ai residenti di Latignano e ai commercianti di corso Matteotti. L’energia viene prodotta dalla discarica di Gello e sarà distribuita nei prossimi mesi. La collaborazione mira a offrire un’alternativa più sostenibile per l’approvvigionamento energetico locale.

Dalla discarica di Gello ecco energia elettrica verde per i residenti di Latignano e i commercianti di corso Matteotti. Ecofor Service Spa amplia la platea dei cittadini e delle imprese che potranno attivare la fornitura a tariffe agevolate dell’energia elettrica ‘verde’ ricavata dal biogas. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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