Cascina con ' Luce insieme' l' energia elettrica diventa green | presentato l' accordo tra comune ed Ecofor Service

A Cascina è stato annunciato un nuovo accordo tra il comune e Ecofor Service che permette di fornire energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili ai residenti di Latignano e ai commercianti di corso Matteotti. L’energia viene prodotta dalla discarica di Gello e sarà distribuita nei prossimi mesi. La collaborazione mira a offrire un’alternativa più sostenibile per l’approvvigionamento energetico locale.

Dalla discarica di Gello ecco energia elettrica verde per i residenti di Latignano e i commercianti di corso Matteotti. Ecofor Service Spa amplia la platea dei cittadini e delle imprese che potranno attivare la fornitura a tariffe agevolate dell’energia elettrica ‘verde’ ricavata dal biogas. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Da Ecofor Service a cittadini e imprese energia green a prezzi agevolati Argomenti più discussi: Energia verde a tariffa agevolata per Latignano; Da Ecofor Service a cittadini e imprese energia green a prezzi agevolati. Cascina, accordo con Ecofor Service: ecco 'Luce insieme'Dalla discarica di Gello ecco energia elettrica verde per i residenti di Latignano e i commercianti di corso Matteotti. Ecofor Service Spa amplia la ... gonews.it Da Ecofor Service a cittadini e imprese energia green a prezzi agevolatiA partire dal 2024 questa possibilità si era concretizzata per le associazioni sportive e di volontariato e le parrocchie. Quest’anno, attraverso un nuovo avviso pubblico denominato 'Luce insieme', Ec ... pisatoday.it PONTEDERA La letteratura torna protagonista con due nuovi Ecoincontri (organizzati da Ecofor service) in programma aprile, inseriti nel festival letterario... - facebook.com facebook