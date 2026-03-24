Congresso regionale della Uil Pensionati Versace | Esempio civico per le nuove generazioni

Il Congresso regionale della Uil Pensionati si è svolto nella città, attirando l’attenzione delle autorità e dei partecipanti. Durante i lavori, è stato evidenziato il ruolo dell’organizzazione nel rappresentare le istanze dei pensionati e nel promuovere valori civici. La manifestazione ha coinvolto diverse figure istituzionali e ha visto la partecipazione di numerosi iscritti e rappresentanti del settore.

Un messaggio non solo simbolico ma che testimonia il valore di un impegno verso gli ultimi. Ed è un parallelismo che ritrovo nella nostra società, perché, molti pensionati sono stati, e lo sono tutt’ora, la colonna portante dei loro cari, sono il paradigma sociale sul quale si sostiene il welfare familiare, attraverso il loro costante aiuto a figli e nipoti”. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Terremoto nel mar Tirreno meridionale e Isole Eolie, scossa di magnitudo 4.6 avvertita anche a Reggio Calabria . 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Aggiornamenti e notizie su Uil Pensionati

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VERSO IL CONGRESSO DEL 17 E 18 APRILE DELLA UIL PENSIONATI BASILICATA, INTERVENTO VACCARO x.com