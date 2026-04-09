Screening oncologici itineranti sul Gargano | il calendario degli appuntamenti di aprile

Il programma di screening oncologici itineranti sul Gargano torna con gli appuntamenti di aprile. La prima tappa è prevista per il 15 aprile 2026 a Ischitella. L'iniziativa si rivolge alle donne e prevede diverse tappe lungo la regione. I servizi vengono offerti in sedi temporanee e si svolgono in date stabilite nel calendario primaverile. Le date e le località successive sono state comunicate ufficialmente.

Partirà da Ischitella, il 15 aprile 2026, il programma primaverile degli screening oncologici itineranti sul Gargano per le donne. Asl Foggia ha aggiornato il calendario delle tappe del Mammomobile, portando a sei gli appuntamenti, fino alla fine del mese, per ampliare l’adesione ai programmi di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Mammomobile e Pap Mobile fanno tappa sul Gargano: proseguono gli screening oncologici itinerantiAsl Foggia rafforza il proprio impegno nella promozione della salute femminile con un programma di screening oncologici itineranti dedicato alle... Leggi anche: ASL Foggia. Screening oncologici itineranti: Mammomobile e Pap Mobile fanno tappa sul Gargano Temi più discussi: Mammomobile e Pap Mobile fanno tappa sul Gargano: proseguono gli screening oncologici itineranti; Screening oncologici itineranti: Mammomobile e Pap Mobile fanno tappa sul Gargano; Prevenzione sul Gargano, tornano gli screening itineranti: Mammomobile e Pap Mobile nei comuni; L'Asp di Ragusa riavvia Salute a bordo. ASL Foggia. Screening oncologici sul Gargano: prima tappa a Ischitella il 15 aprile 2026ASL Foggia. Screening oncologici sul Gargano: prima tappa a Ischitella il 15 aprile 2026 Partirà da Ischitella, il 15 aprile 2026, il programma ... ilsipontino.net ASL Foggia. Screening oncologici itineranti: Mammomobile e Pap Mobile fanno tappa sul GarganoASL Foggia. Screening oncologici itineranti: Mammomobile e Pap Mobile fanno tappa sul Gargano ASL Foggia rafforza il proprio impegno nella promozione ... ilsipontino.net Se li conosci, li riconosci: i numeri della prevenzione. C’è un numero che ti chiama: 080 2442901 Ti contatta automaticamente per invitarti ad aderire agli screening oncologici gratuiti offerti dal Servizio sanitario regionale. Prossimamente lo stesso numer - facebook.com facebook Screening oncologici gratuiti, gli appuntamenti a Montemurlo. Ecco come prenotare x.com