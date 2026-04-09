Screening oncologici itineranti sul Gargano | il calendario degli appuntamenti di aprile

Da foggiatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il programma di screening oncologici itineranti sul Gargano torna con gli appuntamenti di aprile. La prima tappa è prevista per il 15 aprile 2026 a Ischitella. L'iniziativa si rivolge alle donne e prevede diverse tappe lungo la regione. I servizi vengono offerti in sedi temporanee e si svolgono in date stabilite nel calendario primaverile. Le date e le località successive sono state comunicate ufficialmente.

Partirà da Ischitella, il 15 aprile 2026, il programma primaverile degli screening oncologici itineranti sul Gargano per le donne. Asl Foggia ha aggiornato il calendario delle tappe del Mammomobile, portando a sei gli appuntamenti, fino alla fine del mese, per ampliare l’adesione ai programmi di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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