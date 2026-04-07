Mammomobile e Pap Mobile fanno tappa sul Gargano | proseguono gli screening oncologici itineranti

Sul Gargano sono iniziati gli screening oncologici itineranti con le unità mobili Mammomobile e Pap Mobile. L’ASL di Foggia ha organizzato una serie di tappe nei comuni della zona per offrire controlli preventivi alle donne residenti. Le iniziative prevedono visite di screening per la diagnosi precoce di tumori alla mammella e al collo dell’utero, mantenendo un calendario di appuntamenti nelle diverse località del territorio.

Asl Foggia rafforza il proprio impegno nella promozione della salute femminile con un programma di screening oncologici itineranti dedicato alle donne residenti nei comuni del Gargano. La diagnosi precoce rappresenta uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro i tumori della mammella e della cervice uterina. Individuare eventuali patologie nelle fasi iniziali consente di intervenire tempestivamente, migliorando significativamente le possibilità di cura e contribuendo alla riduzione della mortalità. Per agevolare l’accesso ai controlli e superare le difficoltà legate agli spostamenti, Asl Foggia porta direttamente sul territorio il Mammomobile e il Pap Mobile, dalle ore 9 alle ore 13 secondo il seguente calendario: La partecipazione è volontaria, l’accesso è gratuito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it La casa della salute mobile a Lanciano per effettuare screening oncologici alla popolazioneDal 3 al 9 febbraio 2026, la casa salute mobile della Asl si trova a Lanciano, in piazza Camillo Dell’Arciprete, per effettuare gli screening... Dentisti "itineranti" fanno tappa a Torino: giornata di cure gratuite a barriera di MilanoUna giornata di cure dentistiche gratuite nel quartiere di Barriera di Milano, a Torino, per le persone in difficoltà economica. Si parla di: Screening oncologici gratuiti: ASL Foggia porta la prevenzione nei luoghi di lavoro. Prevenzione sul Gargano, tornano gli screening itineranti: Mammomobile e Pap Mobile nei comuniASL Foggia rafforza l’impegno nella prevenzione oncologica con un nuovo programma di screening itineranti dedicato alle donne residenti nei comuni ... immediato.net SANITA' ASL Foggia: prosegue lo screening di prossimità con Mammomobile e Pap-MobileContinua l’iniziativa della ASL Foggia per promuovere la prevenzione attraverso lo screening di prossimità. I veicoli Mammomobile e Pap-Mobile, con lo scopo di portare i test diagnostici direttamente ... statoquotidiano.it